Alex, nel suo cuore e nelle sue vite i sogni di tutti noi

Ecco perché Alex Zanardi da Bologna (al pari di Bebe Vio, ma ancora maggior consapevolezza derivante da età ed esperienze vissute) è diventato punto di riferimento imprescindibile non solo per il mondo dello sport tutto, ma il pensare libero e laico, nella sua totalità e complessità.

Non a caso, in questi frustranti e spaventevoli mesi di isolamento forzato, si era più volte tornati da lui, anello di congiunzione e ragionata (e ragionevole) mediazione tra le vette irraggiungibili della scienza e gli abissi della comune sofferenza umana, per provare a individuare non dico una via, ma almeno un pertugio, per scorgere un po' di luce, un filo di speranza, un briciolo di Significato, alla dannazione della pandemia. E Alex, come al solito, aveva fatto saltare il banco, liberato il nostro tavolo di libri polverosi e ingialliti appunti, spiazzato e cambiato gli schemi di riferimento, aiutandoci a vedere tutto da un altro punto di vista. «Il rinvio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo? È una notizia che mi ha tagliato le gambe!» aveva commentato, ospite poche settimane fa di Radio24 durante “Tutti Convocati”. Una battuta che bene e ancor di più oggi esprime la sua capacità di allontanare il relativo per andare dritto al Senso, dopo aver messo a fuoco (e di questo il corpo piagato gli è costante e dolente promemoria) l'essenziale.

Nel frattempo non aveva smesso un istante di nuotare a bracciata doppia nella vita di sempre, quella di motivatore, ispiratore e atleta capace di mettere in bacheca, a fianco delle coppe e delle targhe conquistate nella sua ‘prima' carriera automobilistica, decine e decine di medaglie paralimpiche di ogni metallo, peso e colore vinte da fenomenale handbiker, la nuova dimensione in cui passione, sacrificio e volontà l'avevano spinto a trasformarsi.

Bello di certo non può essere, ma che sia almeno consolatorio, in queste ore difficili e gravi, immaginare che con la stessa forza, determinazione e desiderio Alex stesse inseguendo anche nelle strade circostanti Pienza i suoi sogni di sempre: gli amici, lo sport, l'Olimpiade, la famiglia, il sorriso, il Senso e il Significato di ogni cosa e delle cose tutte.

Preservali ora, con tutta la forza che hai, Alex, quei sogni.

Perché ne abbiamo maledettamente bisogno anche noi.