Alexander McQueen, Seán McGirr è il nuovo direttore creativo

Appena due giorni dopo la sfilata della collezione che a Parigi ha formalizzato l’addio di Sarah Burton alla direzione creativa di Alexander McQueen, il gruppo Kering (al quale il marchio fa capo) ha annunciato il nome del nuovo direttore creativo: si tratta di Seán McGirr.

McGirr, nato a Dublino, ha ricoperto il ruolo di responsabile del Ready-to-Wear da JW Anderson, dove era entrato nel 2020 per dirigere le collezioni uomo, aggiungendo poi alle sue responsabilità anche le collezioni donna. In precedenza è stato Women’s Designer per Dries Van Noten ad Anversa. Dal 2014 al 2018 ha fatto parte degli uffici creativi di Uniqlo a Tokyo e a Parigi, lavorando alle collezioni uomo di Christophe Lemaire. Ha iniziato la sua carriera come assistente in Burberry e Vogue Hommes Japan.

Il designer si è laureato alla Central Saint Martins di Londra, dove ha conseguito un Master of Arts in Fashion nel 2014. Prima della moda si è dedicato alla fotografia, una passione che non ha abbandonato, e ha lavorato anche come autore per l’azienda di trendhunting Stylus. Gianfilippo Testa, ceo di Alexander McQueen, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Seán McGirr in qualità di direttore creativo. Con la sua esperienza, personalità ed energia creativa, porterà un forte linguaggio creativo ad Alexander McQueen, pur continuando a far leva sull’heritage indiscusso del marchio».