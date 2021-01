Alexandre Arnault: «Così Rimowa calibra il lusso per i viaggi del futuro» Fresco della nomina a executive vice president di Tiffany, il figlio di Bérnard racconta il riposizionamento dello storico brand di valigie acquisito da Lvmh nel 2016, di cui è stato ceo per quattro anni di Federico Bona

Quattro anni fa il gruppo francese Lvmh rilevò lo storico marchio tedesco di valigeria Rimowa, avviando un percorso di rinnovamento dell’immagine e della linea di prodotti. Ne sono nati, tra gli altri, occhiali da sole, custodie per iPhone e ora una collezione di borse e zaini unisex, denominata Never Still, interamente realizzata in Italia e disponibile dal 14 gennaio. A guidare prima l’acquisizione e poi la trasformazione di Rimowa, l’oggi ventottenne Alexandre Arnault, uno dei figli di Bérnard, presidente e ceo di Lvmh, primo gruppo del lusso al mondo. Alexandre si era già occupato di investimenti, specie in area tecnologica, dentro e fuori dal gruppo e – la nomina è ufficiale da ieri – ora diventerà executive vice president product and communication di Tiffany, il marchio di gioielli del quale Lvmh ha appena perfezionato l’acquisizione (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 gennaio). Arnault resterà non executive chairman di Rimowa, mentre Hugues Bonnet-Masimbert è il nuovo ceo e chairman.

Qual è stato il vostro approccio nel ridefinire l’identità del brand?

Al cuore del marchio Rimowa c’è la natura intangibile e senza tempo della sua produzione artigianale. Trattandosi di un’azienda pionieristica nel settore dei viaggi e nell’utilizzo di materiali innovativi, come alluminio e policarbonato, la prima sfida è stata trovare un modo efficace per ricordare a tutti chi siamo, prima di avventurarci in nuovi mercati. Poi ci siamo concentrati sullo sviluppo di nuove categorie di prodotto, ridefinendo l’idea di viaggio su una scala più ampia e ripensando il lusso attraverso la prospettiva privilegiata del savoir-faire industriale.

A che punto è questo lavoro?

Oggi più che mai Rimowa è leader in termini di innovazione e di capacità di rispondere alle crescenti richieste dei clienti. Quota di mercato a parte, Rimowa si è affermata in un ambito culturale più vasto come marchio storico, leader di mercato e, più recentemente, come trendsetter.

Estendere l’idea di viaggio a un più ampio concetto di mobilità è una decisione presa tempo fa. La pandemia però ha toccato pesantemente le abitudini degli spostamenti.

Ci sono sempre stati cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Rimowa si è evoluta assecondando le tendenze in atto per soddisfare i bisogni in evoluzione dei clienti e continuerà a farlo. Man mano che i viaggiatori ricalibrano le loro abitudini da lunghe tratte e viaggi di lavoro verso destinazioni più vicine, modi di spostarsi diversi e un’attenzione sempre maggiore nei confronti della mobilità urbana, Rimowa fornirà loro soluzioni e prodotti che rispondano a questi cambiamenti.

I primi accessori che avete realizzato al di fuori dell’universo delle valigie sono stati le custodie per iPhone, poi sono arrivati occhiali, scatole porta orologi e ora borse e zaini. Il prossimo passo?

Come già molte altre volte nei suoi 120 anni e più di storia, Rimowa sta innovando per rispondere nel modo più diretto possibile allo scenario della mobilità in continua trasformazione, e lo fa entrando in nuove categorie di prodotto e continuando a costruire strumenti essenziali per il viaggiatore attento e moderno, con un’attenzione particolare a funzionalità e longevità.