Alfa Giulia GTA e GTAm in formato pista

Sono centinaia le vetture che si sono cimentate sull'iconico tracciato Hillclimb a Goodwoog. Si tratta di 1,86 km da percorrere tra gli appassionati che prendono parte alla manifestazione. Un debutto assoluto, la prima occasione per gli estimatori di Alfa Romeo in UK di vedere all'opera la Giulia GTA e la GTAm che rappresentano la massima espressione della capacità unica del branda del Biscione di abbinare stile e sportività. Un'esperienza indimenticabile per tutti i fan della casa del Biscione. Ispirandosi a uno dei modelli più vincenti dei 111 anni di storia di Alfa Romeo, la nuova Giulia GTA/GTAm rappresenta la massima espressione in termini di stile, meccanica e piacere di guida e verrà prodotta in 500 esemplari. Equipaggiata col 2.900 V6 Bi-Turbo da 540 cv per una potenza specifica di 187CV/litro grazie all'uso di materiali ultraleggeri le Giulia GTA e la GTAm pesano 100 kg in meno, ma accelerano da 0 a 100 kmh in appena 3,6 secondi.

