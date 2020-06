Alfa Romeo 155 GTA (1992)

Praticamente una Lancia Delta Integrale prestata alla pista, un territorio dove però la versione da posta della 155 stradale lasciò un grande segno, visto che si assicurò il titolo nel campionato DTM del '93, con il nome di battaglia 155 V6 TI. Una versione estrema della berlina dei primi anni novanta che avrebbe dovuto essere costruita in piccola serie per celebrare le vittorie nel campionati turismo DTM compreso, ma che invece ha rischiato di essere messa all'asta se non si fosse fatto vivo all'ultimo momento un anonimo acquirente che l'ha acquistata pagando addirittura tutte le penali previste.