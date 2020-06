Alfa Romeo 156 (1997)

Primo modello di successo dopo che Alfa entrò a far parte della galassia Fiat, la 156 è il risultato della matita di Walter de' Silva che ne tratteggiò una silhouette così ben bilanciata, che la giuria del Car of the Year non ebbe dubbi assegnandole il titolo di Auto dell'Anno 1998. Ma oltre allo stile la 156 si segnalava anche per il feeling di guida, merito dell'elevata resistenza torsionale e di uno schema di sospensioni con un quadrilatero alto all'anteriore e un MacPherson evoluto per il posteriore che permetteva di ridurre il sottosterzo grazie a un'azione autosterzante garantita dalle ruote posteriori.