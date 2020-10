Alfa Romeo, nel 2022 il nuovo suv più piccolo del Tonale

Si tratterà di un crossover, più piccolo della Tonale che andrà ad inserirsi nella nicchia B-suv. Oltre ad essere disponibile anche in versione elettrica pura, il nuovo modello avrà doti di guida in linea con la tradizione Alfa Romeo tanto che offrirà un sound appositamente realizzato che aiuterà ad enfatizzare le sensazioni di guida. Il crossover non emetterà il poco emozionale sibilo che contraddistingue le auto elettriche. Oltre a condividere la piattaforma di Psa avrà anche molto in comune con i futuri modelli a batteria di Fiat, Jeep e Lancia