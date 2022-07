Alfa Romeo 2600: l’ammiraglia dimenticata dal motore straordinario

Direzione sbagliata nello stile che, pur rinunciando alle pinne, deborda in una pletora di profili cromati sulle fiancate e che propone un frontale più arzigogolato di quello del Duomo di Milano; si cercò di rimediare verso la fine della produzione eliminando almeno le cromature ma ormai era tardi anche perché, con la 2600 De Luxe del 1965, si era visto come avrebbe dovuto essere l’ammiraglia Alfa Romeo fin dall’inizio.

Una luminosissima creatura di Sergio Sartorelli per OSI, oltretutto accessoriabile finalmente con condizionatore e vetri elettrici, che non riuscì a superare i cinquantaquattro esemplari venduti solo a causa della sciagurata decisione di porla in listino ad un milione di lire (il prezzo di due Fiat 500) in più, accessori esclusi, della già non economica berlina di serie. La quale peggiorò le già scarse performance commerciali della 2000 totalizzando solo 2.038 esemplari venduti in sette anni; l’Alfa Romeo 2600 venne infatti tolta dal listino nel 1969 e per vedere la sua erede si dovette attendere dieci anni e l’Alfa 6.

Oggi, secondo noi, questa berlina ha tramutato in pregi tutti i suoi difetti stilistici in quanto significativa testimone di un’epoca mentre la sua sete ed il grado di finitura disinvolto non possono disturbare più di tanto un collezionista.Possono quindi risaltare indisturbate in tutto il loro splendore l’eccellenza meccanica del suo motore con relativa melodia allo scarico, la potenza della frenata a quattro dischi e l’esuberanza delle prestazioni; rimangono solo due difetti: il primo, a cui ci si abitua facilmente, è la scarsa manovrabilità del cambio a cinque marce con leva al piantone.Il secondo invece, veramente penalizzante, è una durezza dello sterzo neppure immaginabile per un automobilista odierno; val la pena pensare al montaggio di un servosterzo elettrico di quelli oggi in commercio.

Sì, perché, dopo averla acquistata per meno di venticinquemila Euro, sarà bene godersela il più possibile, insieme a tutta la famiglia, negli eventi più svariati in cui avrete la soddisfazione di mostrare al pubblico un’auto mai vista insieme con la vostra sopraffina competenza automobilistica.