Alfa Romeo 33 Stradale, hypercar milionaria anche elettrica

Tradizione e innovazione. Si potrebbe riassumere così la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, inedita hypercar del Biscione proposta anche in versione completamente elettrica. Ispirata alla storica 33 Stradale del 1967, la novità del marchio italiano sarà prodotti in soli 33 esemplari – già tutti venduti – caratterizzati dalla massima personalizzazione e da una ricerca estrema delle prestazioni. Realizzata dalla carrozzeria Touring Superleggera, la 33 Stradale avrà anche l'importante compito di aumentare il valore del Brand Alfa, sempre più attento alla marginalità e non hai volumi di vendita come evidenziato dalle immatricolazioni nei primi sei mesi dell'anno.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, la nuova 33 Stradale si ispira al modello storico degli anni 60 introducendo alcuni elementi di design del nuovo linguaggio stilistico di Alfa Romeo. Caratterizzata dall'apertura delle porte verso l'alto, battezzato Elitra, mostra uno stile dalla forte personalità e in grado di far battere il cuore agli appassionati del Biscione. Gli interni sono offerti in due allestimenti: “Tributo” e “Alfa Corse”. La plancia e il tunnel centrale, ispirati all’aviazione, utilizzano materiali come alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara. I sedili avvolgenti, rivestiti in pelle Poltrona Frau, promettono confort ed ergonomia. Il volante è compatto e dalla forma sportiva, assicurando così un feeling dello sterzo preciso e diretto, è privo di comandi sul volante, e dalle tre razze in alluminio in un caso (Tributo) o in fibra di carbonio nell'altro (Alfa Corse). Il secondo elemento distintivo è il quadro strumenti “a cannocchiale”, di chiara matrice stilistica Alfa Romeo, che riunisce tutte le informazioni necessarie alla guida. A seconda della modalità di guida selezionata, “Strada” o “Pista”, il quadro strumenti presenta una grafica di facile lettura, che gli permette di tenere tutto sotto controllo senza distrazioni.

Tra le novità, ad esempio, quando la vettura è in modalità “Pista”, si può avviare la procedura di “Partenza Veloce” utilizzando il tasto “Quadrifoglio” presente sul tunnel centrale. Il sistema agisce sul cambio, sul controllo di trazione e sulla potenza per massimizzare l’accelerazione evitando lo slittamento delle ruote. Invece, con il commutatore “Sospensioni”, il pilota può modificare le impostazioni delle sospensioni in entrambe le modalità di guida, passando da morbide a medie quando è in modalità “Strada” oppure da rigide a medie se sta procedendo con la funzione “Pista” attivata.

Alfa Romeo 33 Stradale, scheda tecnica e personalizzazione

La 33 Stradale monta un biturbo V6 da oltre 620 cavalli o in configurazione elettrica da oltre 750hp con un'autonomia di circa 450 chilometri. La velocità massima è di 333 km/h mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3 secondi. Le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e il sollevatore dell’avantreno assicurano maneggevolezza e comfort. Il sistema frenante è Alfa Romeo Brake-By-Wire e i freni carbo-ceramici sono Brembo. Il telaio ad H in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio garantiscono rigidità e leggerezza.

Sempre per garantire elevati doti di rigidezza e di sicurezza, è presente una struttura del tetto in fibra di carbonio e alluminio con cerniere per fissare le porte a farfalla. Anche le cornici dei vetri sono in carbonio mentre il lunotto posteriore è in policarbonato. Il set up della vettura vedrà il supporto del pilota di F1 Valtteri Bottas sulla pista di Balocco. Per garantire l'unicità di ogni esemplare è nata la “Bottega”, un team di professionisti Alfa Romeo che hanno coinvolto i clienti fin dall'inizio per creare insieme la propria vettura, unica in ogni dettaglio, fino alla possibilità di “firmare” il numero di telaio.