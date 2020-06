Alfa Romeo 75 (1985)

È da molti appassionati considerata l'ultima vera Alfa in quanto si tratta dell'ultima berlina a trazione posteriore prima dell'arrivo della Giulia. Nel 1985, l'anno del 75° anniversario della Casa, l'Alfa Romeo presenta la 75. Si tratta di una berlina sportiva cui spetta raccogliere la non facile eredità della Giulietta, un modello tecnicamente all'avanguardia che, tuttavia, non riuscì a sostituire completamente la Giulietta. Il nuovo modello rappresenta inoltre un tassello nell'opera di rinnovamento della gamma, iniziato nel 1983 con la 33 e portato avanti l'anno seguente dall'arrivo della 90. La 75 è il modello con cui il brand si riaffaccia sul mercato americano.