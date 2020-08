Alfa Romeo 75, la prima del nuovo corso voluto da Fiat

Nel 1985, nell'anno del 75° anniversario della Casa, l'Alfa Romeo presenta l'Alfa 75. Si tratta di una berlina sportiva cui spettava di raccogliere la non facile eredità della Giulietta, un modello tecnicamente all'avanguardia e di successo che, tuttavia, non riuscì mai a sostituire la Giulia nel cuore degli alfisti più affezionati. La 75 è stato un modello con cui la Casa milanese tenta di riaffacciarsi sul mercato americano. L'Alfa 75 si caratterizzava per la linea personale, con la coda alta tronca e un andamento cuneiforme, con un muso basso e spiovente. I gruppi ottici posteriori erano collegati da una fascia catarifrangente estesa da lato a lato del cofano bagagli. La dotazione di serie era completa e comprendeva il volante regolabile in altezza e in profondità, il lunotto termico, la centralina di autodiagnosi a 10 funzioni, con tanto di spia rossa per la segnalazione di anomalie e l'orologio digitale.