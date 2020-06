Alfa Romeo 8C Competizione (2006)

Per il ritorno alla trazione posteriore, Alfa Romeo scelse un nome davvero evocativo. La 8C del 2006 era di fatto un omaggio al modello degli anni Trenta, ma soprattutto un parallelismo con le forme della 33 Stradale. Bella da vedere, ma anche unica da guidare offriva il binomio fra l'8 cilindri a V di 4.700 cc di origine Ferrari-Maserati, con 450 cv e 470 Nm che garantivano un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 4 secondi netti. Il telaio in alluminio, magnesio e carbonio era sviluppata dalla Dallara. Ne sono stati prodotte 829 unità: 500 con la carrozzeria Coupé e 329 in carrozzeria Spider.