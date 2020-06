Alfa Romeo Alfasud (1971)

Dalle sportive più nobili ad una berlina a quattro porte che rappresentò un clamoroso fenomeno di massa. Prima Alfa Romeo ad essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, l'Alfasud è nientemeno che il modello del Biscione più venduto della storia: dal 1971 al 1984 ne furono prodotti un milione di esemplari. Successo commerciale non casuale viste le soluzioni tecniche all'avanguardia come il motore 4 cilindri boxer raffreddato ad aria, la trazione anteriore e i freni a disco che spinsero tanti italiani a preferirla alla Vw Golf o alla Ford Escort. Non era forse molto bella, ma intelligente, sì.