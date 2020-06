Alfa Romeo Alfetta (1975)

L'Alfetta affonda le sue radici nell'inossidabile mito Alfa Romeo. Nasce come soprannome dato dai tifosi alle Tipo 158 e159 prime monoposto campioni del mondo di F1 nel 1950 e nel 1951 con Farina e Fangio, all'inizio degli anni settanta all'erede della 1750, affermandosi come una una berlina formidabile. Inimitabile per tecnologia e piacere di guida grazie a soluzioni come il cambio al retrotreno in blocco con differenziale e frizione, le sospensioni dietro con ponte De Dion e il motore bialbero Alfa Romeo. Indovinato il design opera del Centro Stile Alfa e da Giuseppe Scarnati.