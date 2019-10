Alfa Romeo, arriva il suv compatto elettrico. Addio a Giulietta e supersportive La gamma Alfa Romeo si amplierà con un suv compatto, anche elettrico, dal 2022. Cancellate invece Giulietta, 8C e Gtv di Simonluca Pini

Alfa Romeo continua a credere nei suv. Dopo la conferma della Tonale, il marchio del Biscione ha ufficializzato l'arrivo nel 2022 di un nuovo suv compatto realizzato anche in versione 100% elettrica. La notizia è stata data in occasione della conference call sui conti del terzo trimestre, grazie alle slide pubblicate sul sito ufficiale del gruppo italo americano. Se da una parte la notizia di un nuovo suv compatto è più che positiva per Alfa Romeo, visto il trend del mercato, dall'altra parte la gamma non vedrà all'arrivo di moti modelli annunciati nel piano 2022.

Alfa Romeo, suv elettrico su base PSA?

Per ora l'unica notizia certa è la conferma della produzione di un suv compatto anche con motorizzazione elettrica. Visto però il recente accordo con PSA, è molto provabile che il baby suv Alfa nasca sulla piattaforma Cmp, anzi sulla variante elettrica E-Cmp del gruppo francese. Già utilizzata sui modelli elettrici di Peugeot 208, Corsa e DS3 Sportback, sarebbe il punto di partenza ideale per la novità Alfa Romeo

Addio Alfa Romeo GTV, 8C, Giulietta e Suv segmento E

La slide pubblicata da FCA non lascia invece spazio ai modelli sportivi annunciati in passato, oltre che al restyling della Giulietta e al suv di segmento D posizionato sopra la Stelvio. Addio quindi alle nuove Alfa Romeo Gtv e 8C, modelli attesi dagli appassionati e anche dallo stabilimento Maserati di Modena dove sarebbero dovute nascere.

L'amministratore delegato di Fca Mike Manley ha sottolineato come Alfa Romeo non abbia ottenuto i risultati sperati e che la piattaforma Giorgio verrà utilizzata fino alla fine del suo ciclo vita e successivamente si sceglierà la migliore architettura tra quelle disponibili.

