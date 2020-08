Alfa Romeo B-suv la prima elettrica è in arrivo nel 2022

Caratterizzato da linee e forme all'insegna della sportività, come da tradizione, ma ben differenziate rispetto alla Tonale e alla Stelvio, in modo da rivolgersi ad un tipo di clientela più giovane e dinamica. Questo nuovo modello, un B-suv che avrà doti di guida in linea con la tradizione del marchio e sarà disponibile non soltanto con motori termici, ma anche con l'elettrico, il cui sound verrà creato appositamente e aiuterà ad enfatizzare le sensazioni di guida. Il crossover, dunque, non emetterà il poco emozionale sibilo che contraddistingue da sempre le elettriche, ma sarà parte integrante del Gruppo Stellantis.