Alfa Romeo Brennero, nel 2023 il suv compatto Anti Mini. Ecco quello che sappiamo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'Alfa Romeo Brennero arriverà nel 2023 e avrà tutte le carte in regola per avere successo nel segmento dei suv compatti. Se non il nome non è ancora confermato lo è il posizionamento, grazie alla dichiarazione dell'amministratore delegato Jean-Phillipe Imparato in un incontro con la stampa inglese. Alfa Romeo è al lavoro per lanciare un suv compatto da posizionare sotto la Tonale, quest'ultima attesa entro il prossimo giugno, commercializzato anche in versione elettrica.

Alfa Romeo sfida Mini

Alfa Romeo punta a sfidare Mini nell’ambito della sua strategia di espansione in alcuni dei maggiori segmenti di mercato sotto l’egida del nuovo assetto societario di Stellantis. «Possiamo assolutamente combattere contro Mini; il segmento premium non è solo una questione di dimensioni» ha detto l’Amministratore Delegato di Alfa Romeo Jean-Phillipe Imparato nel corso di una tavola rotonda con i giornalisti inglesi, lasciando intendere che nel 2023 il Biscione potrebbe lanciare un SUV compatto da posizionare sotto la Tonale, che dovrebbe essere lanciata il prossimo giugno. «Sono convinto che se vogliamo mettere Alfa Romeo al sicuro per quanto riguarda i conti nei prossimi 10 anni, dobbiamo essere presenti nei principali segmenti nel mondo: B-Suv e C-Suv » ha dichiarato Imparato. Alfa Romeo starebbe sviluppando un piccolo SUV che probabilmente si chiamerà Brennero, come il famoso passo di montagna del nord Italia. L’auto dovrebbe essere costruita nello stabilimento di Stellantis in Polonia, anche se questo non è stato confermato. Dal canto suo Mini ha recentemente annunciato di star sviluppando un piccolo SUV elettrico da posizionare sotto la Countryman, modello al quale Imparato ha fatto riferimento. «Alfa attualmente vende solo la Giulia ed il suv di medie dimensioni Stelvio. La mancanza di versioni elettrificate ha limitato le vendite di Alfa Romeo a circa 60.000 unità all’anno. La Mini ha venduto 292.394 veicoli a livello globale lo scorso anno» ha affermato Imparato. Il Suv compatto Tonale arriverà con un ibrido plug-in al lancio. La produzione inizierà nello stabilimento Stellantis di Pomigliano a marzo 2022, cui seguirà tre mesi dopo il lancio «Se considererò la qualità ok» ha detto Imparato.