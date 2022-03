L’Alfa Romeo Brennero arriverà nel 2023 e avrà tutte le carte in regola per avere successo nel segmento dei suv compatti. Se non il nome non è ancora confermato, lo è il posizionamento grazie alla dichiarazione dell’amministratore delegato Jean-Phillipe Imparato. Alfa Romeo è al lavoro per lanciare un suv compatto elettrico da posizionare sotto la Tonale, realizzato molto probabilmente sulla piattaforma Cmp (Common Modular Platform) sviluppata da Psa, oggi punto di partenza di modelli come Peugeot 208 e Opel Corsa. Il suv elettrico Alfa Romeo sarà prodotto nello stabilimento polacco di Tichy.



