Alfa Romeo celebra 110 anni di storia con un nuovo logo di Danilo Loda

1' di lettura

Il prossimo 24 giugno Alfa Romeo compie 110 anni. Oltre un secolo di successi sportivi, innovazioni tecnologiche e auto che sono entrate nel cuore non solo degli alfisti. E per celebrare al meglio l'evento, l'azienda del Biscione ha realizzato un nuovo logo che sarà proposto su tutte le vetture e che accompagnerà tutte le iniziative in un calendario ricchissimo di appuntamenti. Il nuovo logo, realizzo dal Centro Stile Alfa Romeo si basa sugli anni di attività. Spicca il famoso “biscione Alfa Romeo” al centro del numero zero. Il momento centrale sarà proprio il 24 giugno al Museo Storico Alfa Romeo dove appassionati e club potranno condividere la passione per Alfa Romeo e spegnere, idealmente, le 110 candeline.