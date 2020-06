Alfa Romeo Duetto (1966)



Prodotta dal 1966 al 1994 è il modello più longevo di Alfa Romeo e uno dei primi a legarsi al cinema. L'Alfa Spider nota anche come Duetto, ampliò la sua fama per la sequenza con Dustin Hoffman alla guida nel film Il laureato del 1967. In seguito partecipò ad altri 300 film. Fu venduta in un'unica versione Spider 1600 col classico 4 cilindri bialbero da 1.570 cc in lega e due carburatori a doppio corpo Weber per 109 cv di potenza. Seguirono edizioni popolari come la Spider 1300 Junior o prestazionali, la 1700 Spider Veloce.