Alfa Romeo e Lancia, il futuro dei due brand premium italiani

La nascita di Stellantis è coinciso con uno vero e proprio scossone per il mercato automobilistico e per il tessuto industriale italiano. Alfa Romeo e Lancia sono grandi protagoniste della vicenda, la prima arriva da un tentativo di rilancio purtroppo fallito per volumi non all’altezza delle aspettative, la seconda è sul mercato ormai da anni con un solo modello: la Ypsilon ma è vista dal nuovo management come marchio premium. Ulteriori dettagli sul loro futuro vengoni da recenti dichiaazione di Carlos Tavares ceo di Stellantis che dopo aver espresso il suo pensiero sulla rivoluzione elettrica, ha chiarito anche i piani per i brand del gruppo, in attesa di farlo marca per marca nel piano programmatico previsto per fine 2021.



Tutti i brand avranno una possibilità

Tavares ha confermato che i piani alti di Stellantis stanno dando ad ogni brand una possibilità, garantendo a ciascuno una finestra temporale di dieci anni e fornendo finanziamenti per dieci anni per definire un modello di business. Gli amministratori delegati dei rispettivi brand devono essere chiari sulla promessa del brand, sui clienti, sugli obiettivi e nella comunicazione del brand. Se riusciranno acentrare gli ambiziosi obiettivi previsti il risultato sarà davvero fantastico come detto dallo stesso Tavares.

I rispettivi piani di Alfa Romeo e di Lancia

Non è la prima volta che im manager portoghese esprime il suo sostegno a tutti i brand di Stellantis, sia ex Fca che ex Psa, ma ora si aggiunge una finestra temporale ben definita, entro la quale i marchi devono provare il loro valore per poter restare sul mercato. Vale la pena di sottolineare un concetto fondamentale dell’intervista di Tavares: dalle sue parole sembra che i ceo abbiano piena libertà di azione, nei limiti dei finanziamenti, quindi il futuro di Alfa Rome è totalmente nelle mani di Jean Philippe Imparato e quello di Lancia di Luca Napolitano.

Il piano sarà operativo per tutti i brand

Ovviamente abbiamo citato i due marchi su cui si hanno avuto più dubbi a fusione avvenuta, ma il piano di Tavares si applicherà anche ad Abarth, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel/Vauxhall, Peugeot e RAM. Una possibilità è stata data anche a Chrysler, marchio che da anni sta attraversando una crisi di vendite e forse anche di identità; saranno dieci anni di fuoco per il ceo Timothy Kuniskis, alla guida anche di Dodge.

Il prossimo futuro di Lancia

Ma torniamo ai due band italiani a cominciare da Lancia. Per gli anni a venire il nuovo responsabile del design Jean-Pierre Ploué avrà non poco lavoro da fare: parliamo infatti dell'uomo che avrà il compito di far rinascere Lancia. Luca Napolitano, Chief Executive Officer di Lancia, non ha avuto alcun dubbio sulla scelta dando il benvenuto a Jean-Pierre Ploué che ha risposto di essere davvero onorato che un gruppo di professionisti così eterogeneo sia lavorando insieme per il successo di Lancia. Ma chi è esattamente Jean-Pierre Ploué? Non è una figura esterna a Stellantis, al contrario è Chief Design Officer del gruppo per i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat in Europa, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall, conosce dunque molto bene l'ambiente e la storia di un brand particolare come Lancia che merita un rilancio adeguato.