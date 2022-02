Alfa Romeo e Lancia, i piani per lo sviluppo dei marchi italiani di Stellantis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rimettere in carreggiata Alfa Romeo e Lancia, un'impresa impossibile? Non per Carlos Tavares il ceo di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa, che in attesa di svelare i dettagli dei modelli futuri dei brand nell'ambito del piano programmatico previsto all'inizio di marzo, non solo ha confermato la piena piena libertà di azione per i responsabili dei due brand Jean Philippe Imparato di Alfa Romeo e Luca Napolitano di Lancia, ma anche i finanziamenti che serviranno per la rinascita in chiave premium dei due marchi che verranno affiancati dal Ds, il brand di lusso alla francese.

Il via libera al rilancio da parte del ceo di Stellantis Carlos Tavares

Ma torniamo ai due band italiani a cominciare da Lancia. Per gli anni a venire il nuovo responsabile del design Jean-Pierre Ploué avrà non poco lavoro da fare: parliamo infatti del manager che avrà il compito di far rinascere la Lancia. Luca Napolitano, Chief Executive Officer del brand, non ha avuto alcun dubbio sulla scelta dando il benvenuto a Jean-Pierre Ploué che ha risposto di essere davvero onorato che un gruppo di professionisti così eterogeneo sia lavorando insieme per il successo di Lancia. Ancora due anni di attesa insomma e poi dal 2024 dovrebbero arrivare i primi risultati concreti e lungamente attesi da diversi anni.

Un designer per Lancia dal profilo importante

Ma chi è esattamente Jean-Pierre Ploué? Non è una figura esterna a Stellantis, al contrario è Chief Design Officer del gruppo per i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat in Europa, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall, conosce dunque molto bene l’ambiente e la storia di un brand del tutto particolare come Lancia che merita un rilancio adeguato. Non sarà facile ma l'entusiasmo che si percepisce ai piani alti del brand motivato dal via libera di Stellantis al piano prodotto potrebbe tradursi in un risultato positivo e con dei modelli di successo.

Un marchio iconico che punta ai piani alti

Al designer si devono vetture come la Citroen C4, la seconda generazione di C5, la C6 e la DS3. La sua firma, inoltre, figura anche su concept car e sportive come la C-Sport Lounge la C-Métisse, la Citroen Metropolis e la Citroen GT. E' dal 2009 che è al lavoro nel gruppo PSA prima ed adesso è passato a Stellantis. Per lui la rinascita di Lancia è una sfida entusiasmante visto che si tratta di un marchio iconico, a cui si vuole restituire il ruolo centrale che ha rivestito in passato in Europa, sfruttando l'enorme potenziale della tradizione e uno storico di livello.

Il ritorno di un’ammiraglia made in Lancia?

Per Lancia sarebbe un ritorno alla gloria, del resto negli anni ‘90 le sue berline di alta fascia sono diventate un simbolo di potere e bellezza. Oggi quel potere e soprattutto quella bellezza potrebbero essere rappresentate dalla nuova Lancia Anthea. Di ufficiale naturalmente non c’è ancora niente, ma i rumors soprattutto sul web hanno già iniziato a produrre rendering a raffica e dei bozzetti identificativi. La possibile Anthea porta la firma del designer Alessandro Capriotti che ha realizzato una berlina dalle linee futuristiche: potrebbe diventare la nuova ammiraglia.