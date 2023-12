Alfa Romeo, il nuovo baby suv si chiamerà Milano (e non Brennero)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ammettiamolo ci siamo cascati tutti, o almeno in molti. La nuova, super attesa, Alfa Romeo formato B Suv non si chiamerà Brennero bensì Milano. E così la prima vettura anche elettrica del biscione vuole omaggiare la città natale del mitico brand italiano nato 110 anni fa. Per due anni c’è stata infatti un alternarsi di voci tra il più probabile Brennero, nome di un passo alpino, al pari di Stelvio, e denominazioni come Junior.

A dire il vero, il ceo di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha sempre dichiarato che la vettura non si sarebbe chiamata Brennero. Poi settimana scorsa è stato svelato un teaser sui social media, con alcune coordinate geografiche tra cui una che puntava sul Brennero che hanno scatenato certezze che in realtà nessuno aveva se non i manager del Biscione.

Nuova Alfa Romeo Milano

A questo punto è doveroso un recap su che cosa è la nuova Alfa Romeo Milano. Si tratta di un suv compatto, che segna il ritorno del marchio italiano nel segmento b, che anche nell’era dell’elettrificazione resta quello più importante in Europa. È prodotto in Polonia nella storica fabbrica di Tychy (impianto che fu di Fiat, poi di Fca e ora di Stellantis ) nel quale sono assemblare le due sorelle di Alfa Romeo Milano: Jeep Avenger e Fiat 600. Milano, al pari degli altri due modelli, è basato sulla piattaforma Cmp nell’ultima versione. Si tratta di un’architettura che, sviluppata da Psa, è nativamente predisposta alla trazione elettrica. E infatti dà vita a una serie di berline e suv di segmento B come Peugeot 208 e 2008, Opel Corsa e Mokka e appunto jeep Avenger e Fiat 600 che sono anche termiche, mild hybrid e full electric a seconda delle versioni.

Alfa Romeo Milano dimensioni