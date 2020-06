Alfa Romeo festeggia 110 anni. Ecco i 15 modelli che hanno fatto la storia del Biscione di Corrado Canali

Sono numerose le vetture che hanno dato lustro al brand italiano nei suoi oltre 100 anni di vita. Eccone alcune fra le più significative per novità tecniche, stile e piacere di guida

Una storia di tecnica, creatività, cultura dell'auto e visione del futuro, ma soprattutto di passione, quella che lega da sempre l'Alfa Romeo ai numerosi Alfisti ancora in giro per il mondo e che le ha consentito di tagliare il traguardo dei 110 anni. Un legame forte, quasi viscerale quello del popolo del Biscione che resiste nel tempo nonostante tutto, ma del tutto logico se esaminato con la lente delle motivazioni tecniche oltre che razionali. Centodieci anni di storia è un traguardo che pochi costruttori d'auto possono vantare e che di conseguenza non può che imporre ad Alfa Romeo di restituire la gratitudine a chi ancora oggi centodieci anni dopo ha ancora il Biscione nel cuore. Ripercorriamo la storia di Alfa Romeo coi 15 modelli di ieri e di oggi che l'hanno fatta entrare nel gotha dei marchi sportivi mondiali. In attesa dell'arrivo dei modelli elettrificati che la faranno nella rivoluzione del prossimo futuro.