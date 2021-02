Alfa Romeo, finalmente il suv compatto Tonale

Svelato in forma di concept al Salone di Ginevra nel marzo del 2019, il fratellino minore del suv Stelvio lungo circa 450 cm andrà a sistemarsi in una fascia di mercato importante, la stessa in cui operano le Audi Q3 e Q3 Sportback, le Bmw X1 e X2 e la Mercedes GLA, senza poi dimenticare la Nissan Qasqhai e la Volkswagen T-Roc. Il suv Tonale, come è noto, condivide la meccanica con la Jeep Compass, anch'essa prodotta in Italia a Pomigliano d'Arco, al punto che sarà disponibile in versione ibrida plug-in da 240 cv. Previsti comunque i più classici motori benzina e diesel e la trazione anteriore o 4x4. Lo stile è un'evoluzione più dinamica rispetto allo Stelvio, ma all'interno cambia la strumentazione che verrà sostituita da un più moderno schermo Lcd. La presentazione è prevista in settembre, mentre le vendite all'inizio del 2022.