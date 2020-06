Alfa Romeo Giulia (2016)

Lo sviluppo della Giulia realizzata sulla base del progetto Giorgio per la piattaforma, ha richiesto grandi sforzi. Telaio, sospensioni, potenza frenante e precisione dello sterzo sono stati realizzati ex novo. Finalmente, nel 2016, il made in Italy offriva una berlina in grado di competere con l'Audi A4, Bmw Serie 3 e Mercedes Classe C. Da una costola della Giulia ha preso vita il primo suv del Biscione, lo Stelvio. Un binomio che ha garantito all'Alfa una ritrovata considerazione sia in Europa che in America. Toccherà ad un altro suv, il Tonale, aprire una nuova era per l'Alfa, quella dell'elettrificazione.