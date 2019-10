Alfa Romeo Giulia

Con il suo Dna che rispetta la migliore tradizione Alfa Romeo, Giulia è stata realizzata per gli amanti della guida. Sistema di selezione DNA che interviene anche sull'assetto, sospensioni attive, differenziale Q2, sistema di frenata integrata IBS, rigidità torsionale da primato, ripartizione delle masse tra asse anteriore e posteriore 50:50 sono elementi che accomunano tutte le Giulia e ne sottolineano gli aspetti legati all'handling e al piacere di guida. Tra i plus, il Cx di 0,25, il peso da 1.374 kg e l'accelerazione laterale fino a 0,96 g che fanno di Giulia una vettura che promette meraviglie su strada. Ad accentuare un feeling di guida tipicamente Alfa Romeo, il Direct Steering System che regala risposte allo sterzo dirette ed una perfetta percezione della strada. Al top per performance la versione Quadrifoglio da ben 510 CV.

