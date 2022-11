Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023, arrivano i fari full led matrix

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono aperte presso le concessionarie italiane di Alfa Romeo gli ordini delle Giulia e Stelvio MY23, che segnano l'evoluzione, in termini di stile e tecnologia, dei due modelli. Giulia e Stelvio, presentano un forte family feeling con la nuova Tonale. Tra le novità di entrambi i modelli, il quadro strumenti totalmente digitale, i gruppi ottici anteriori, la tecnologia NFT e la rivisitazione contemporanea del famoso “Trilobo”. Su entrambe le vetture debutta infatti la fanaleria “3+3” con nuovi fari Full-Led Adaptive Matrix che ricorda il frontale di Tonale. Anche le griglie - quella anteriore dove è posizionato il logo e quelle inferiori destinate alle due principali prese d'aria - presentano ora un inedito trattamento delle superfici. Dall'estetica alla tecnologia: Giulia e Stelvio sono ora dotate della tecnologia più avanzata per assicurare un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo al contempo il piacere di guida tipico di Alfa Romeo. La novità più rilevante si osserva al centro del quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design a cannocchiale, dove campeggia il nuovo schermo Tft da 12,3” totalmente digitale da cui accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Anche questi due modelli convergono sulla logica di gamma introdotta con Tonale, che rende ancora più semplice la configurazione da parte del cliente.

Allestimenti e motorizzazioni

Quattro gli allestimenti: Super, Sprint, Ti e Veloce. A disposizione le versioni turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore, turbo benzina da 280 CV e turbo Diesel da 210 CV a trazione integrale Q4. Infine la serie speciale Competizione, un autentico concentrato di stile e tecnologia nato sulla base della Veloce e disponibile con tutte le motorizzazioni. È la versione top di gamma e si caratterizza per l'esclusivo colore grigio opaco Moon Light a contrasto con il rosso delle pinze dei freni. All'interno, impianto audio Harman/Kardon e rivestimento in pelle pregiata nera con cuciture rosse per plancia e sedili. Inclusi i vetri privacy e il badge Competizione posto sulla fiancata e sul poggiatesta anteriore. Tramite Fca Bank è possibile guidare Giulia e Stelvio con una proposta finanziaria costruita sulla versione Veloce 2.2 Turbo Diesel da 210 cavalli a trazione integrale Q4: anticipo di 11.080 euro e rata da 490 euro/mese che include un anno di estensione di garanzia. L'offerta NLT “Noleggio Chiaro” di Leasys presenta invece un canone mensile da 499 euro e un anticipo di 13.900 euro per Giulia e 14.900 euro per Stelvio; la formula prevede 36 mesi e 60.000 km.