Alfa Romeo: Giulia e Stelvio diventano più tecnologiche Alfa Romeo è sinonimo di guida sportiva e di un Dna che riporta alle competizioni. Da qui i tecnici hanno lavorato per sviluppare soluzioni all'avanguardia, come le sospensioni AlfaLink e MultiLink. di Giulia Paganoni

2' di lettura

Auto moderna è ormai sinonimo di massima evoluzione tecnologica. Ma la connessione più importante è sempre quella basilare tra guidatore e auto. Questo approccio contraddistingue tutte le auto che si fregiano del Biscione ed è figlio delle corse e, dalle origini del marchio a oggi, ha fatto scuola oltre a essere sempre stato il riferimento per tutti gli appassionati della guida.

In auto vogliamo essere guidati, coccolati, intrattenuti, rassicurati e comunque connessi con il mondo digitale in cui viviamo e ci muoviamo. Le nuove dotazioni di Giulia e Stelvio offrono sotto questo punto di vista lo stato dell'arte dell'infotainment e dell'integrazione degli smartphone, ma il mondo Alfa Romeo è molto di più delle tecnologie di connessione in rete e ognuna delle sue vetture ha come obiettivo quello di coinvolgere il pilota per fare della guida delle sue auto un'esperienza unica. Questo accade attraverso tecnologie avanzate e l'attenzione che i tecnici mettono dello stabilire la migliore “connessione” fra chi guida e la sua auto.



Nel caso della rinnovata Giulia le apprezzate caratteristiche di guida hanno origine negli obiettivi stabiliti per la progettazione della piattaforma Giorgio in tutti i suoi particolari.



AlfaLink: la sospensione per accelerazioni laterali elevate e costanti

Per l'avantreno è stata sviluppata una nuova sospensione “AlfaLink”a doppio braccio oscillante con asse di sterzo semi-virtuale, grazie a questa geometria (un'esclusiva Alfa Romeo) è possibile mantenere costante l'impronta a terra dello pneumatico in rettilinea e in curva e in questo modo assicurare accelerazioni laterali elevate e costanti.



Multilink, la scelta per il posteriore

Per l'asse posteriore si è scelta una soluzione multilink (detta “a quattro bracci e mezzo”, brevettata da Alfa Romeo) che assicura contemporaneamente prestazioni, piacere di guida e comfort.

Le stesse caratteristiche si ritrovano in Stelvio (ed è un'eccezione nel mondo dei Suv), grazie al perfetto adattamento delle sospensioni alla diversa struttura del veicolo. In particolare la geometria è stata adeguata in modo da mantenere l'asse di rollio nella stessa posizione rispetto al sedile di guida così da ottenere le stesse reazioni e le stesse sensazioni al volante di Giulia.

Nei due casi la percezione è quella di avere sempre il comportamento sotto controllo, di “leggere” la strada attraverso le mani sul volante e di poter sempre sterzare in modo rapido e preciso anche grazie al rapporto di sterzo più diretto nel segmento (11.8 il rapporto della scatola guida).