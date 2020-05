Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY2020: arrivano gli Adas e il livello 2 di guida autonoma

Nuovi colori “storici” della carrozzeria

Una quadrifoglio la si riconosce a prima vista anche dalle scelte cromatiche. Le scelte cromatiche sono da sempre uno dei caratteri distintivi di Alfa Romeo, con studi dettagliati e risultati innovativi: il risultato è la gamma oldtimer che nasce dal lavoro dei tecnici che hanno attualizzato alcuni colori storici del marchio per esaltare le forme scultore della carrozzeria. I nuovi oldtimer sono il rosso 6C Villa d'Este, l'ocra Gt Junior e il colore esterno verde Montreal, quest'ultimo al momento disponibile solo per le versioni quadrifoglio.



Debuttano i nuovi fari bruniti

Anche gli interni presentano delle novità, in primis il volante ridisegnato per permettere di inserire alcune funzioni Adas. Il tunnel centrale è inedito (è anche presente una ricarica wireless) come anche la leva del cambio rivestita in pelle. Al centro della plancia si trova il display touch screen da 8.8 pollici da cui si può accedere ad alcune schermate specifiche per le quadrifoglio che mostrano le performance del veicolo.

I sedili sportivi in pelle e Alcantara sono disponibili come primo equipaggiamento e per i più sportivi c'è anche l'opzione per quelli con guscio in carbonio firmati Sparco. A breve arriverà l'opzione per il rivestimento in pelle traforata. In abbinamento, le cinture di sicurezza ora disponibili non solo in nero, ma a scelta in rosso o verde.



Il birtubo da 510 cv e 600 Nm di coppia

Sotto al cofano motore pulsa il classico V6 biturbo 2.9 litri da 510 cv e 600 Nm di coppia. Questo è abbinato all'ormai noto cambio automatico Zf a otto rapporti. Un connubio in grado di coprire lo 0-100 in 3.8 secondi.

Il sound è assicurato dai nuovi terminali di scarico Akrapovič, realizzato in titanio con codini in carbonio e caratterizzato da un timbrica ancora più ricercata. Restano sempre disponibili anche i freni carboceramici e, novità per la Stelvio quadrifoglio sono i cerchi fino a 21 pollici.



Le ordinazioni saranno aperte appena la situazione di emergenza sanitaria permetterà una riapertura dei mercato. I prezzi saranno in linea con la gamma quadrifoglio con un adeguamento del listino dato dai nuovi contenuti.