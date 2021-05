Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, due supercar da 540 cavalli vestite (quasi) da berline

Spiccano tra le modifiche il sistema di scarico centrale Akrapovič, che abbiamo gia visto sulla quadrifoglio Racing, in titanio integrato nel diffusore posteriore in fibra di carbonio.

Spettacolari gli inediti cerchi da 20 pollici monodado, per la prima volta su una berlina, dal deign tipicamente Alfa Romeo che alloggiano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 connect 285/30 al posteriore e 265/30 all'avantreno dove troviamo una sospensione double wishbone mentre al retrotreno c'è un multilink messo a punto appositamente.

L'handling è stato migliorato attraverso l'allargamento di 50 mm delle carreggiate anteriori e posteriori e con lo sviluppo di un nuovo set di molle, ammortizzatori e boccole per i sistemi di sospensione. La trazione è posteriore e il cambio è il noto ZF a 8 marce che anche in pista si è comportato in modo telepatico: velocissimo nel reagire ai comandi impartiti con i paddle. Le prestazioni dichiarate sono da supercar: 300 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 3.6 secondi.

Alla guida GTAm (che abbiamo guidato anche in strada) e GTA sono inaspettatamente comode. Certo nella GTAm i sedili monoscocca in carbonio sono un po' estremi, ma in generale la vettura si dimostra, velocissima, con un inserimento in curva di rara precisione. I freni sono carboceramici. E il carattere è affatto scorbutico. Anzi, grazie al selettore per i driving mode (il famoso Dna) è possibile gestire al meglio i 540 calli del 2.9 litri.

Stonano in una vettura di questo costo (175/180 mila euro), il doppio rispetto alla Giulia Quadrifoglio, la presenza di far bixeno al posto di più moderni ed efficienti proiettori Led. Curatissima l'aerodinamica grazie alla collaborazione con Sauber Engineering che ha messo a punto un AeroKit specifico.