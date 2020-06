Alfa Romeo Giulia Sprint GTA (1965)

La sigla sta per Gran Turismo Alleggerita ed è la versione derivata dalla Giulia Sprint GT che grazie all'ampio uso delle leghe di alluminio ne abbassava il peso di ben 200 kg per un totale di 745 kg. E che in gara, le suonò al fior fiore delle avversarie di allora. E' anche la madre della Giulia GTA del 2020, una supercar realizzata in sole 500 unità insieme alla versione GTAm. Basata sulla Giulia Quadrifoglio offre un motore di 2.900 cc da 540 cv 30 in più con un rapporto peso e potenza di 2,82 kg/cv da record nel settore di riferimento. Con un'accelerazione di appena 3,6 secondi da 0 a 100 kmh.