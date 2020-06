Alfa Romeo Giulietta (1955)

È la prima Alfa Romeo costruita secondo gli standard della produzione industriale, abbandonando così un'attività di stampo sino ad allora artigianale. Sotto la supervisione degli ingegneri Giuseppe Busso, per il motore e Orazio Satta Puliga per il telaio, le officine milanesi del Portello centrano un'auto dalle caratteristiche importanti: dalla potenza di 50 cv ai consumi, dalla frenata alla capacità di carico del bagagliaio di 225 litri. Modello considerato della riscossa Alfa non tradì le attese che c'erano allora: 132 mila le unità in totale prodotte e dopo la prima arrivarono una decina di versioni di derivazione