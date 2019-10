Alfa Romeo Giulietta

Nel solco della tradizione Alfa Romeo scritta con la berlinetta degli anni ‘50, Giulietta è una berlina compatta sportiva, ma allo stesso tempo confortevole e dotata di raffinate soluzioni tecniche per le sospensioni, di un sistema di sterzo di nuova generazione e di una struttura rigida e leggera. Nel frontale, spicca il classico scudetto incastonato nel paraurti anteriore e sospeso tra le prese d'aria. La vetratura da coupé e le maniglie posteriori nascoste nel terzo montante conferiscono alla fiancata un carattere da vera sportiva. Gli interni presentano finiture in alluminio spazzolato, sistema multimediale UConnect e una diffusa qualità dei materiali, espressione più evoluta dello stile made in Italy. Giulietta è disponibile anche con il cambio automatico a doppia frizione a secco di ultima generazione TCT.

