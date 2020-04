Alfa Romeo GTA e GTAm, ecco quanto costano le due Giulia da urlo con 540 cavalli Nessuno o quasi l'ha ancora vista dal vivo, dal momento che avrebbe dovuto debuttare al Salone di Ginevra poi cancellato per il coronavirus. Ora però l'Alfa Romeo che ne produrrà 500 unità ha annunciato i prezzi e aperte le vendite. di Corrado Canali

2' di lettura

GTA, il ritorno di un mito. All'Alfa Romeo avrebbero voluto festeggiare i 110 anni dalla fondazione con un modello da fine del mondo. L'obiettivo, in fondo, è stato raggiunto visto che il covid-19 che sta mettendo in crisi l'intero Pianeta è il contesto ideale di una vettura di un altro mondo quello che ci auguriamo presto di vivere all'indomani del coronavirus. Realizzate nelle due varianti più estreme della Giulia, la GTA e GTAm si possono personalizzare con dettagli esclusivi per gli interni e gli esterni. Il frontale di entrambe proposto nella storica maschera bianca è il primo elemento distintivo delle due GTA. Sul cofano trovano, invece, spazio gli elementi iconografici del logo Alfa Romeo come la croce o il Biscione o la bandiera italiana.

Nell'elaborazione delle livree, il Centro Stile di Alfa Romeo ha attinto ad ampie mani alla storia del marchio. La carrozzeria, infatti, può essere verniciata con colorazioni esclusive come l'ocra o in alternativa in colori come il rosso GTA, il bianco Trofeo e il verde Montreal, abbinabili a dei numeri laterali personalizzabili e a teli coprivettura.



Un configuratore dedicato per personalizzarle

E operativo un configuratore che consente di visualizzare tutte le possibili combinazioni per le Giulia GTA e GTAm. L'Alfa Romeo, come è noto, ha deciso di produrre solo 500 esemplari delle due vetture, tutti col motore V6 2.900 cc biturbo da 540 cv di potenza abbinato alla trazione posteriore.

La versione più estrema delle due, la GTAm si segnala, in aggiunta, per l'assenza dei sedili posteriori, la presenza di una roll-bar interno e per il kit aerodinamico in fibra di carbonio con tanto di alettone posteriore. Tutti coloro che ordineranno una GTA e una GTAm saranno seguiti da uno specialista durante tutto il processo di configurazione della vettura e inoltre potranno scegliere di ritirarla all'interno dell'officina Autodelta di Balocco uno dei luoghi più iconici del brand.

Infine i prezzi, Iva inclusa: le GTA e GTAm sono già in vendita a partire rispettivamente da 175.000 e 180.000 euro.