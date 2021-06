Alfa Romeo: Mesonero-Romanos nuovo acquisto a capo del design

1' di lettura

Un uomo con una grande competenza e che ha saputo interpretare i cambi di stile delle automobili degli ultimi anni. E Alfa Romeo l'ha voluto nella sua squadra. Alejandro Mesonero-Romanos dal primo di luglio ricoprirà il ruolo di capo del design del Biscione.



Mesonero e Alfa Romeo

Alejandro Mesonero-Romanos laureato presso il Royal College of Art di Londra, è autore del design dei marchi Seat e Cupra. Il suo stile deciso ne ha promosso la rinascita. I modelli Cupra Tavascan e Formentor, la quarta generazione di Seat Leon, la quinta generazione di Ibiza e il lavoro su Arona dimostrano quanto le sue idee innovative possano stimolare e far crescere l'attrattività di un brand.In casa Alfa Romeo, marchio leggendario e ricco di 110 anni di storia, ora ha bisogno della competenza di Mesonero per un rinnovamento guidato da un processo di modernizzazione ed elettrificazione dei modelli.



