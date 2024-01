Alfa Romeo Milano, come sarà e quando sarà in vendita (anche elettrica)

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Alfa Romeo dopo aver rivelato il nome ufficiale, Milano, che è un tributo alla città natale italiana del brand si prepara a svelare in aprile il suo B-suv che sarà anche la prima vettura elettrica in gamma. Il nome Milano, utilizzato l’ultima volta negli anni ottanta per la versione destinata al mercato statunitense della berlina 75, è stato scelto per enfatizzare l’identità di un modello che si punta a essere rispettoso delle origini del marchio Alfa Romeo.

L’elettrica anche a quattro ruote motrici

Misurando circa 4,1 metri in lunghezza e 1,8 metri in larghezza, la futura rivale della Volvo EX30 per indicare la più recente urban car arrivata sul mercato condivide la stessa piattaforma E-Cmp della Jeep Avenger e della Fiat 600 insieme alla quali sarà prodotta a Tychy in Polonia. I dettagli del gruppo motopropulsore non sono stati confermati. Di sicuro c’è che la Milano elettrica sarà anche a 4 ruote motrici grazie al secondo motore collocato sull’asse posteriore.

Un layout 4WD in linea con il Dna delle Alfa

La stessa Jeep ha confermato che per quest’anno è previsto il lancio della versione a quattro ruote motrici dell’Avenger che tuttavia sarà concepita per enfatizzarne le capacità in fuoristrada della vettura americana del gruppo Stellantis, mentre la Milano utilizzerà un layout 4WD per offrire le stesse caratteristiche di maneggevolezza sia istintive oltre che più coinvolgenti, ma soprattutto in linea con il Dna dinamico del resto dell’offerta tradizionale dell’Alfa Romeo.

Rappresenterà il 40% delle vendite globali

Non è, dunque, un caso se la Milano verrà lanciata a giugno in pista e in particolare nel grande centro prove del gruppo Stellantis a Balocco in Piemonte. In futuro non si esclude che la Milano possa essere proposta anche in una versione più estrema siglata naturalmente Quadrifoglio. Alfa Romeo prevede che la Milano rappresenterà circa il 40% della vendite del brand, ma sin da subito la fabbrica di Tychy ha la capacità di soddisfare una richiesta più di quella prevista.

Tre varianti, Performance, Veloce e di lancio

Come le gemelle Jeep Avenger e Fiat 600 anche l’Alfa Romeo Milano metterà insieme l’unità elettrica che prevede una potenza di 156 cv per un’autonomia di circa 400 km sulla base di una batteria da 54 kWh. Non è da escludere che il marchio in futuro possa offrire versioni più performanti, come è il caso anche della nuova Ypsilon che sarà svelta il 14 febbraioi con la HF da 240 cavalli. Tre varianti per la Milano, Performance, Veloce e in edizione limitata di lancio.