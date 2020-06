Alfa Romeo Montreal (1967)

Gli organizzatori dell'Expo Universale di Montreal scelsero Alfa Romeo, un brand molto apprezzato dal pubblico americano per realizzare un modello che rappresentasse la massima aspirazione per un'auto. L'eleganza della Montreal suscitò un vivo interesse e le richieste furono tanto pressanti, da costringere l'Alfa a produrla in serie. Derivato dal V8 da corsa della Tipo 33 il motore venne reso più docile rispetto a quello per la pista e più che adatto all'uso stradale: la cilindrata scese a quota 2593 cc con la potenza di 230 cv.