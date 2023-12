Alfa Romeo, il nuovo baby suv si chiamerà Brennero. Ed è quasi ufficiale.

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'Alfa Romeo ha lanciato un teaser un pò criptico per annunciare il nome del suo nuovo crossover compatto programmato in vendita nel 2024. Il brand italiano di Stellantis si è rivolto ai social media per condividere una breve clip con la seguente didascalia "Forse lo sappiamo da sempre". Facendo riferimento alle voci secondo cui il modello si chiamerà davvero Brennero.

Quattro coordinate GPS fra cui quella del Brennero

Per quanto riguarda il video che accompagna la clip include diverse coordinate GPS: infatti una punta al Museo di Arese, l'altra al circuito del Balocco, mentre una terza fa riferimento al Passo dello Stelvio. Infine la quarta si riferisce al Passo del Brennero. Da qui si ipotizza che il B-suv del Biscione possa chiamarsi Brennero anche se per il momento non c’è una conferma ufficiale.

Loading...

Brennero è uno dei più passi dei bassi di tutte le Alpi

Lungo quasi 50 chilometri, il Brennero è uno dei passi più bassi delle Alpi: si estende, infatti, da Vipiteno in Alto Adige a Innsbruck, la capitale austriaca del Tirolo. Come è noto i modelli di dimensioni più grandi di Alfa Romeo, dal Tonale allo Stelvio hanno preso anche loro il nome dai passi di montagna delle Alpi, quindi ha senso che l’ultimo arrivato segua la stessa strategia.

Il baby suv ha molto in comune coi cugini di Jeep e Fiat

Il debutto del Brennero è previsto per l'inizio del 2024. Il nuovo baby crossover sarà di fatto la versione Alfa Romeo della Jeep Avenger e della Fiat 600 e quindi è cistruito in Polonia. I due modelli sono stati venduti in prima battuta in versione elettrica, ma sono disponibili anche con un motore a benzina oppure in versione ibrida. Il Brennero è destinato a diventare il primo modello elettrico dell'Alfa Romeo.

Brennero sarà il primo di tanto modelli elettrici di Alfa Romeo

Il Brennero sarà il primo di numerosi altri modelli senza motore a combustione visto che il gruppo Stellantis ha confermato che le prossime generazioni sia della Giulia che dello Stelvio saranno entrambi elettrici. Inoltre, un suv a batteria di più grandi dimensioni è in fase avanzata di sviluppo in Nord America, ma verrà prodotto sempre in Italia con arrivo sul mercato nel 2027.