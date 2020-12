Alfa Romeo produrrà in Polonia il suv «Brennero». Fca investe nell’impianto di Tichy

L'arrivo della nuova Punto su base transalpina combacerà anche con la progressiva uscita di Fca dal segmento A. Nonostante oggi sia la quota di mercato più significativa per il gruppo italo americano, è stato lo stesso amministratore delegato Mike Manley a dichiarare la volontà di abbandonare il segmento delle compatte per puntare a segmenti in grado di produrre maggiori profitti. Passando alle tempistiche, una data per l'addio al segmento delle compatte potrebbe essere il 2024 ma l'emergenza Covid potrebbe cambiare le tempistiche. Il motivo è legato alla maggiore richiesta di mobilità individuale, soluzione che soprattutto nelle grandi città trova la migliore risposta proprio nelle citycar.



Baby suv Alfa su piattaforma Psa

Oltre all'erede della Punto anche il nuovo suv compatto Alfa Romeo sarà prodotto su base Psa. sul quale oggi vengono realizzati modelli come la Peugeot 2008 e l'Opel Mokka. Grazie a questa scelta anche la novità del Biscione potrà avere la sua versione 100% elettrica ma al tempo stesso i tecnici di Arese dovranno assicurarle un piacere di guida all'altezza del marchio sul cofano.