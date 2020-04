Alfa Romeo si racconta: dal mito del Portello alla prima vittoria mondiale Il marchio del Biscione ripercorre le tappe della sua storia dei suoi 110 anni con un'inedita collana web che parte da quello stabile milanese al 95 di strada del Portello di Giulia Paganoni

Alfa Romeo 24 HP con motore 4 cilindri, 4 litri di cilindrata e 42 cavalli di potenza

Storie che emozionano. Una di queste è quella di Alfa Romeo, marchio che il 24 giugno 2020 festeggia il prestigioso traguardo dei 110 anni. Oltre un secolo contraddistinto da innovazioni tecnologiche, successi sportivi e memorabili creazioni su quattro ruote. Per festeggiare un compleanno così importante è stata sviluppata la collana web “Storie Alfa Romeo”, che racconta dalle origini e dell'intreccio con il meglio della genialità italiana, oltre al noto patrimonio tecnico e artistico, e tocca ambiti che esulano dal mondo dell'automobile.



Le origini: la figura di Pierre Alexandre Darracq

La storia parte con un uomo francese, Pierre Alexandre Darracq, proprietario di una fabbrica di bicicletta e Bordeaux che ben presto decise di produrre auto. In Francia riscossero successo così si interessò all'esportazione, aprendo succursali a Londra e a Napoli, trasferendo quest'ultima poi a Milano, al 95 di strada del Portello. Ma in Italia non riscosse successo, erano auto poco costose e poco potenti, cosa che al mercato non piacque. Per questo nel 1909 la società venne messa in liquidazione.

Stabilimento Portello, il polo dal quale sono uscite la prime A.L.F.A.

Il genio di Stella e la mano di Merosi: la nascita di Alfa Romeo

Ma c'era chi alle potenzialità del Portello ci credeva e conosceva i gusti degli italiani: l'amministratore delegato, cavalier Ugo Stella. Con l'aiuto di alcuni finanzieri lombardi e la garanzia della Banca Agricola Milanese rilevò lo stabilimento e riassunse gli oltre 200 operai che ci lavorano. Una mossa che sembrava temeraria: ma Stella ebbe una delle grandi intuizioni di cui è costellata la storia Alfa Romeo. E aveva un asso nella manica: il genio creativo di Giuseppe Merosi.

Giuseppe Merosi, geometra piacentino appassionato di auto a cui venne data l'incarico di progettare le prime A.L.F.A.

Nell'autunno del 1909, Stella gli chiese di creare due vetture completamente nuove nelle fasce fiscali dei 12 e 24 Hp: più potenti delle Darracq, adatte ai gusti della clientela italiana e con un telaio che consente di montare carrozzerie di prestigio.



La nascita della 24 Hp: l'auto concepita prima del marchio

Un caso forse unico nella storia, quello della 24 Hp: auto nata prima del suo marchio. Le caratteristiche erano quelle richieste da Stella: un motore monoblocco (non comune all'epoca), 4 cilindri, 4 litri di cilindrata e 42 cavalli di potenza, con trasmissione a cardano unico sulle ruote posteriori. Inoltre, era dotata di un robusto telaio a longheroni e traverse in lamiera stampata a C, su cui i carrozzieri Castagna, Schieppati, Sala e Bollani sviluppano versioni torpedo e limousine per una clientela molto esigente. La 24 Hp punta subito in alto: è un modello che oggi definiremmo “Premium”, che costa una somma equivalente a due anni dello stipendio di un impiegato.

Anche le performance sono interessanti: è in grado di raggiungere 100 km/h, ed è fabbricata con estrema cura e precisione. Questo la rende capace non solo di “andare forte”, ma anche di offrire le migliori prestazioni su strada.

Merosi capì di essere sulla strada giusta, e spinge sull'acceleratore: nel 1911 sviluppò la 24 Hp Corsa, con peso ridotto, più potenza e più velocità, un po' come le Gta di oggi. Con quest'auto, A.L.F.A. entrò nel mondo delle competizioni, solo un anno dalla fondazione. La prima soddisfazione arrivò alla Parma-Poggio di Berceto del 1913: il pilota Nino Franchini è secondo assoluto, e primo di categoria.