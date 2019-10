Alfa Romeo Stelvio

Le forme della Stelvio esprimono compattezza, forza e dinamicità come dimostrano le dimensioni contenute, ma la sua presenza su strada importante (la larghezza supera i 2 metri specchietti compresi) e sportiva. Andrà a sfidare i SUV premium delle rivali tedesche. La trazione integrale Q4 trasmette il 100% della coppia all'asse posteriore per poi trasferirla fino al 60% su quello anteriore in caso di perdita di aderenza in modo da assicurare sempre il massimo piacere di guida. Non mancano l'originale Integrated Brake System e l'impianto frenante carboceramico. La plancia riprende lo stile della Giulia e offre il medesimo sistema di infotainment Connect 3D Nav realizzato in collaborazione con Magneti Marelli. In gamma anche versioni a due ruote motrici.

