Alfa Romeo Stelvio

L'Alfa Romeo Stelvio è proposto con promozioni interessanti fino al 28 febbraio 2021. Sulle vetture in pronta consegna, grazie al contributo Alfa Romeo e dei concessionari aderenti, l'Alfa Romeo Stelvio è proposta in promozione con Leasing o finanziamento Fca Bank in formula zero anticipo, zero rate per 6 mesi e polizza Furto-incendio inclusa nella rata.