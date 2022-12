Tanto spazio a bordo dell'Alfa Romeo Stelvio, suv italiano perfetto per caricare i regali di Natale. La rinnovata Stelvio segna l'evoluzione in termini di stile e tecnologia del modello pluripremiato sia per le proverbiali eccellenze del Marchio - perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida da prima della classe, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento - sia per il design senza tempo che rende qualunque vettura del Biscione di ieri e di oggi un'autentica “opera d'arte in movimento” concepita per durare negli anni. Elementi chiave di Stelvio sono: leggerezza ed agilità, trazione integrale con tecnologia Q4, differenziale autobloccante meccanico Q2, sospensioni Alfa Link, Integrated brake system, cambio automatico ZF a 8 rapporti con palette fisse in alluminio e set completo di funzionalità Adas (Advanced Driver Assistance Systems). Negli interni la novità più rilevante si osserva al centro del quadro strumenti, caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale”, dove campeggia il nuovo schermo Tft da 12,3” - totalmente digitale - da cui accedere a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Nello specifico la versione selezionata è la Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 Sprint, lunga 469 cm, larga 190 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 525 a 1.600 litri. Nella versione 2.2 Turbo Diesel AT8 Q4 Sprint costa 60.650 euro con motore a gasolio di 2.143 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 154 kW/210 cavalli ed una coppia massima di 470 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 162 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 215 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.745 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

3/17 5/17 Menu