Alfa Romeo Stelvio diesel

Con il recente model year la rinnovata Stelvio è evoluta in tre aspetti complementari rispetto ai propulsori, alle soluzioni tecniche, alla dinamica di guida che evolve in esperienza di guida e il design rivisto. Sugli stessi livelli sono ora anche la qualità degli interni e la tecnologia di bordo, grazie ai nuovi sistemi Adas, alla guida autonoma che approda al livello 2, il nuovo sistema di infotainment completamente rinnovato e dotato di servizi connessi, l'interfaccia uomo-macchina ridisegnata. La vettura offre di serie il nuovo schermo Tft da 7" posto al centro del quadro strumenti. Il layout dello schermo è stato ridisegnato per accogliere un maggior numero di informazioni in modo razionale ed ospitare i parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Il display centrale da 8,8" evolve in modo sostanziale, diventando touchscreen e grazie ad un layout completamente nuovo, ottimizzato nella grafica secondo la logica dei widget, studiati per interagire intuitivamente con tutte le funzionalità e personalizzabili a seconda delle esigenze con un semplice drag and drop. Ogni utente può creare così la propria homepage in cui ogni funzionalità della vettura è un'applicazione. Nel dettaglio la Stelvio 2.2 Turbo Diesel At8 Rwd Business è lunga 469 cm, larga 190 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 525 a 1.600 litri. Nella versione 2.2 Turbo Diesel At8 Rwd Business costa 56.000 euro con motore a gasolio di 2.143 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 450 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 64 litri. Le emissioni di CO2 sono di 138 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 210 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.660 kg.

