Il primo suv selezionato tra i 15 modelli con oltre 500 cavalli è l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Spinta dalla motorizzazione 2.9 biturbo, con monoblocco in alluminio, scarica sulle quattro ruote motrici una potenza di 510 cavalli. Capace di sviluppare una potenza specifica pari a 176 Cavalli litro, il suv italiano copre lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi grazie al cambio automatico a 8 rapporti che in modalità Race consente di cambiare la marcia in appena 150 millisecondi. Valore aggiunto dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è l'elevato piacere di guida assicurato dalla piattaforma Giorgio e dall'assetto realizzato dagli ingegneri del marchio di Arese. Nonostante l'arrivo della versione Model Year 2023, caratterizzata quest'ultima da novità come i proiettori matrix full led, la Quadrifoglio in vendita sul configuratore Alfa Romeo è in versione model year 2022. Quanto costa l'esclusiva Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? Come riportato sul configuratore ufficiale del marchio del Biscione, la Stelvio da 510 cavalli è in vendita a partire da 109.000 euro in versione model year 2022.

