Alfa Romeo, il suv compatto forse cambia nome: da Brennero a Palade

1' di lettura

Alfa Romeo Palade. Si potrebbe chiamare così il nuovo suv compatto, conosciuto fino ad oggi come Brennero. Atteso nel corso del 2023, il nuovo modello del Biscione sarà il terzo suv in gamma. Infatti dopo Stelvio sarà il turno di Tonale, pronto ad essere commercializzato anche in versione plug-in hybrid.

Nuovo Alfa Romeo Palade

L'indiscrezione, fatta trapelare da vari media online, battezza così definitivamente il nuovo suv prodotto in Polonia nello stabilimento di Tichy. La denonimazione del B-Suv arriva da un passo delle montagne italiane, quello chiamato anche Gampenpass e ben conosciuto agli appassionati di ciclismo, e che con i suoi 1.518 metri percorre la Val Senales.

Alfa Romeo Palade elettrico

Se il nome non è ancora certo al 100%, è sicuro che il nuovo suv compatto Alfa Romeo sarà commercializzato anche in versione completamente elettrica. La base di partenza potrebbe essere la piattaforma Cmp di origine Psa, in grado di accogliere motorizzazioni elettrificate e Bev, che oggi da origine ad un lungo elenco di modelli come Peugeot 2008, Opel Mokka e Ds3 Crossback. Altra sicurezza arriva dalla grande attenzione legata al piacere di guida. Il nuovo suv compatto Alfa Romeo renderà onore al marchio presente sul cofano.