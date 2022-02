Alfa Romeo Tonale, 80 km in elettrico

Il punto più alto delle prestazioni è garantito dal motore Hybrid Q4 da 275 cavalli, che registra un'accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un'autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato). La trazione Q4 è standard per la motorizzazione Plug in Hybrid. Le modalità Ev comprendono: e-Creeping, tramite motore elettrico fornisce lo spunto normalmente disponibile sulle vetture con cambio automatico, con la velocità del veicolo che può variare tra 0 km/h e quella equivalente al minimo del motore a benzina in prima marcia oppure in retromarcia; e-Launch, permette al veicolo di partire con il solo ausilio del motore elettrico;

e-Queueing, consente di spostarsi nel traffico congestionato seguendo un flusso “stop&go”; e-Parking, semplifica le manovre di parcheggio rendendole pratiche e silenziose. Le modalità Ev sono disponibili nei limiti dello stato di carica della batteria e della richiesta di potenza.



