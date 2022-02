Alfa Romeo Tonale, Amazon consegna in auto

Grazie al “Secure Delivery Service”, si può scegliere Tonale come luogo di consegna di pacchi in arrivo, sbloccando le porte e consentendo al corriere di depositarli all'interno della propria vettura in tutta sicurezza. E' inoltre possibile essere costantemente aggiornati sullo status del proprio veicolo comodamente da casa, di conoscere il livello di carica e/o del carburante, di ricercare i punti di interesse, di acquisire l'ultima posizione della propria vettura, di mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte, e molto altro. Inoltre, tramite “Alexa” è possibile chiedere di aggiungere prodotti alla lista della spesa, di cercare un ristorante nelle vicinanze, di regolare le luci o il riscaldamento della propria abitazione domotica.



