Alfa Romeo Tonale, concorrenti e prezzi

Quanto costa la nuova Alfa Romeo Tonale? Il prezzo di listino non è stato ancora comunicato ma ci si attende una cifra inferiore ai 40.000 euro, in linea con la sua rivale diretta Audi Q3 proposta a partire da poco più di 36 mila euro. Oltre al modello dei quattro anelli, la lista dei concorrenti di Alfa Romeo Tonale comprende la Bmw X1, la “cugina” Jeep Compass, la Mercedes GLA e la Volvo XC40. A queste si aggiungono modelli come Cupra Ateca, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage e Volkswagen Tiguan.



